Vedeta TV își asumă relația cu ”Regele modelingului” la o lună de la divorțul oficial: ”Suntem împreună!”

18:30

Zilele trecute, fostul patron de la Dinamo a împlinit 50 de ani, iar la schimbarea prefixului pare că a renunțat la petrecerile fastuoase și mulțimile de invitați. De data aceasta, omul de afaceri a ales să își serbeze ziua de naștere în liniște, la malul mării, alături de frumoasa Valentina Pelinel. Cei doi au sărbătorit […] The post Cristi Borcea și Valentina Pelinel, romanticii la malul mării appeared first on Cancan.ro.