Ce a pățit un român în timp ce se plimba cu soția prin Iași: „Un cerșetor întinde mâna și zice să…” Continuarea întrece orice imaginație

23:00

Irina Tănase, logodnica fostului șef al PSD, pare să fi renunțat la inelul pe care i l-a oferit Liviu Dragnea. Tânăra de 28 ani dă semne că ar fi din ce în ce mai nostalgică, după ce a rămas fără partenerul ei de viață. Logodnica fostului președinte al Camerei Deputaților afișează mai mereu o mină […] The post Logodnica lui Liviu Dragnea a renunțat suspect la inelul primit de la fostul șef al PSD! appeared first on Cancan.ro.