Armin Nicoară a dat adevărul pe față! Care este adevărul despre relația cu Vlăduța Lupău: „Eu, ca bărbat, nu o să mă laud”

23:10

În zilele Revoluției din 1989, un general de armată a apărut în prim plan, cu atât mai mult cu cât era considerat ”om de casă al Ceaușeștilor” – cuplul dictatorial care a fost arestat, condamnat și executat, pe 25 decembrie `89, în curtea unei unități militare din Târgoviște. Generalul Victor Atanasie Stănculescu a rămas celebru […] The post Armata a pierdut procesul pentru avere cu fiica & ”văduva” generalului care a schimbat soarta Revoluției din ’89! appeared first on Cancan.ro.