Klaus Iohannis a primit anul trecut cadouri în valoare de peste 6.500 de euro. Printre daruri, un tricou ”PSD - Toxic pentru democraţie”

11:10

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 24-26 ianuarie 2020 ; Luna este in Varsator, zodie caracterizata prin detasare emotionala si prin orientare spre viitor. Un bun ajutor pentru noi din partea Cosmosului ca sa facem fata emotiilor intense si dureroase de pana acum si sa gasim solutii pozitive orientate spre viitor. Un viitor, insa, diferit de ce a fost in trecut. Sa nu ne ducem in viitor treburile neterminate din trecut ! Mai mult, vineri, Luna este Noua in Varsator. Este prima asemenea lunatie dupa eclipse si din acest an nou, deceniu nou, era astrologica noua.