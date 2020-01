Klaus Iohannis, prima reacție după ce a fost huiduit la Iași: „Nu m-am supărat deloc”

13:30

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o campanie de reduceri la televizoare cu rezolutia 4K Ultra HD. eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI. Am urmarit ofertele anuntate de eMAG si am descoperit 3 televizoare cu rezolutie 4K si cu diagonala foarte mare, de peste 120 de cm, care au preturi foarte bune, de sub 1.700 de lei. 1. Un televizor LED Smart Netflix, Hyundai 49 HYN 7600 UHD, 124cm, 4 K Ultra HD ,WIFI Integr...