România va avea un Institut Naţional de Genomică

16:20

Numeroase manifestări culturale, ceremonii militare şi religioase au fost organizate, vineri, pentru a marca împlinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române în marile oraşe din ţară, unde românii veniţi să sărbătorească s-au prins şi în tradiţionala Horă a Unirii.* ALBASala Unirii din Alba Iulia, unde, în 1 Decembrie 1918, a fost proclamată Unirea Transilvaniei cu România, a găzduit vineri un eveniment dedicat "Unirii Dintâi", Unirea Principatelor Române în 24 ianuarie 1859, la finalul manifestării cei prezenţi prinzându-se în Hora Unirii."Suntem adunaţi împreună să celebrăm momentul 24 ianuarie 1859, numit pe nedrept, aş spune, Unirea cea Mică, i-aş zice Unirea Dintâi, Unirea de căpătâi, momentul fondator, începutul poveştii de succes a României şi al românilor secolului 19, poveste de succes care s-a împlinit aici, la 1 Decembrie 1918, în Sala Unirii", a afirmat muzeograful Dragoş Ursu, în alocuţiunea rostită privind semnificaţia Zilei Unirii Principatelor Române.Manifestarea a debutat cu intonarea Imnului Naţional al României şi a cuprins, pe lângă respectiva alocuţiune, un scurt moment religios, precum şi unul artistic, în interpretarea unor elevi ai Liceului "Regina Maria" din Alba Iulia.Cei prezenţi, printre care prefectul Nicolae Albu, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel şi Dumitru Fulea, s-au prins, la final, pe esplanada Sălii Unirii, în "Hora Unirii".* BIHORCâteva sute de orădeni au fost prezenţi, vineri, în Piaţa Unirii din Oradea, unde Instituţia Prefectului Judeţului Bihor a organizat un program festiv pentru sărbătorirea Unirii Principatelor Române. Foto: (c) Eugenia Pasca / AGERPRESCeremonialul a început cu întâmpinarea persoanei oficiale, prezentarea onorului şi salutul drapelului de luptă, urmate de intonarea Imnului Naţional al României de către eleva Popa Bianca Diana, de la Liceul de Arte Oradea.Programul a continuat cu o slujbă religioasă oficiată de preoţii din structurile Sistemului Naţional de Securitate din cadrul Garnizoanei Oradea.Istoricul Gabriel Moisa a vorbit despre însemnătatea evenimentului istoric, iar corul "Traian Moşoiu" a interpretat câteva melodii patriotice şi ostăşeşti. Recitalul a fost urmat de o depunere de coroane, jerbe şi buchete de flori la Statuia Regelui Ferdinand I din Piaţa Unirii şi defilarea detaşamentului de onoare, cu onorul muzicii militare.Festivităţile s-au încheiat, ca în fiecare an, cu Hora Unirii în jurul statuii ecvestre a Regelui Ferdinand I "Întregitorul", aşa cum stă scris pe soclul acesteia. Alături de tineri în costume populare de la Ansamblul Folcloric Bihorul, şi-au dat mâna oficiali, oameni politici din diferite partide şi simpli cetăţeni.* BRAŞOVAproximativ 200 de braşoveni au sărbătorit, vineri, ziua Micii Uniri, în Piaţa Unirii din municipiul reşedinţă, participând la ceremonia militară şi religioasă organizată de Instituţia Prefectului, în colaborare cu Garnizoana Braşov, mulţi dintre aceştia prinzându-se, la finalul evenimentului, într-o Horă a Unirii, alături de oficialităţile locale.După momentele solemne, prefectul Mihai Cătălin Văsii a dat citire mesajului premierului Ludovic Orban, iar la final, primarul Braşovului, George Scripcaru, şi preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, au evocat însemnătatea momentului 24 ianuarie 1859."Este un moment important, ne aflăm într-o zonă simbolică a Braşovului, Piaţa Unirii, care semnifică unirea tuturor românilor într-un singur stat. Mă bucur că au fost foarte mulţi oameni aici şi am sărbătorit împreună această zi importantă pentru istoria României", a declarat primarul George Scripcaru."Este un moment extrem de important pentru statul român, prin unirea celor două principate punându-se bazele democraţiei, momentul care a precedat Marea Unire de la 1 Decembrie, iar noi suntem obligaţi, ca şi generaţie, să respectăm toate dezideratele create la vremea respectivă. Trebuie să devenim un stat demn în UE şi să fim implicaţi în tot ceea ce va duce la dezvoltarea poporului român", a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea.* BUZĂUCâteva sute de persoane, dintre care mulţi copii şi tineri, au participat, vineri, la tradiţionala Horă a Unirii organizată de Consiliul Judeţean Buzău în jurul Muzeului Judeţean.Evenimentul cultural, aflat la cea de-a V-ea ediţie, a fost prefaţat de reconstituirea unor momente istorice de către actori cunoscuţi, cum ar fi primirea delegaţiei unioniste compusă din Domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi suita sa, prima unire a principatelor române de către domnitorul Mihai Viteazul, Marea Unire avându-i ca protagonişti pe Regele Ferdinand I şi Regina Maria, Foto: (c) Dorin Ivan / AGERPRESActori cunoscuţi precum Ştefan Pavel, Vlad Trifaş, Cosmin Pană, Tavi Costin, Catinca Nistor şi Vlad Drăgulin au reconstituit momentele istorice.Cel mai aşteptat moment al zilei a fost hora imensă din jurul Muzeului Judeţean la care au luat parte preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, parlamentari, invitaţi din Republica Moldova, consilieri judeţeni şi locali, simpli cetăţeni.Organizatorii au pregătit şi un spectacol folcloric susţinut de membrii Ansamblului Folcloric "Plaiurile Mioriţei", iar participanţii au fost invitaţi să viziteze expoziţiile Muzeului Judeţean Buzău.* CLUJMinistrul Agriculturii, Adrian Oros, mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuţ, şi primarul Emil Boc s-au prins, vineri, într-o horă a unirii, alături de alte câteva zeci de persoane, în centrul Clujului. Foto: (c) Marius Avram / AGERPRESLa Cluj-Napoca a avut loc, vineri, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor, o slujbă religioasă în faţa bustului lui Alexandru Ioan Cuza, unde au fost depuse coroane de flori. La manifestare au participat zeci de persoane, unele în costume populare, iar prefectul Mircea Abrudean a citit mesajul premierului Ludovic Orban.De asemenea, Garda de onoare, formată din militari ai Diviziei 4 Infanterie "Gemina", a defilat prin faţa celor prezenţi.* CONSTANŢAPeste 200 de persoane au participat, vineri, la ceremonia organizată de autorităţi în Piaţa Ovidiu din municipiul Constanţa, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române.Manifestarea a debutat cu prezentarea onorului militar, salutarea drapelului de luptă şi intonarea Imnului Naţional, urmând defilarea plutoanelor diferitelor structuri, printre care Forţele Navale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Jandarmeria.Prefectul judeţului Constanţa, George Niculescu, a citit mesajul premierului Ludovic Orban, discursuri fiind susţinute şi de alţi reprezentanţi ai administraţiei locale. "Sărbătoarea Unirii Principatelor Române este un bun prilej de reflecţie pentru ceea ce ne dorim ca popor, pentru viitor, lăsând deoparte diferenţele de opinie şi rivalităţile politice. Provocarea actuală o reprezintă dezvoltarea ţării în pas cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, reducând decalajele economice sau sociale", a transmis prim-ministrul.Evenimentul, ce a durat aproape o oră, s-a încheiat cu prinderea celor prezenţi într-o horă a unirii, pe ritmurile fanfarei militare.* HUNEDOARAUn spectacol de lumini este programat să aibă loc vineri seara, de la ora 18,00, pe Cetatea Deva şi pe clădirea Centrului Cultural "Drăgan Muntean", din municipiu, cu prilejul sărbătorii Unirii Principatelor Române, a informat Primăria Deva."Evenimentul are rolul de a reaminti localnicilor şi turiştilor care vizitează oraşul că ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Mica Unire, după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei şi Ţării Româneşti", se arată într-un comunicat al Primăriei Deva, remis AGERPRES.Ziua Unirii Principatelor Române va fi marcată vineri seara şi la Teatrul de Artă Deva, unde va avea loc, de la ora 18,00, un spectacol de folclor intitulat "Hai să dăm mână cu mână!". Manifestarea este organizată de Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara şi va aduce pe scenă 16 artişti de muzică populară din judeţele Hunedoara şi Gorj.Intrarea este liberă, iar accesul în sala de spectacol se face pe bază de invitaţie ce poate fi ridicată de la Agenţia Teatrului de Artă din Deva.* TULCEASute de tulceni au participat, vineri dimineaţa, la manifestările organizate de autorităţi pentru a sărbători Ziua Unirii Principatelor Române, Consiliul Judeţean (CJ) oferind 1.800 de porţii de fasole cu cârnaţi, vin fiert şi ceai.Manifestările au început la ora 10,00, în Piaţa Tricolorului, unde după intonarea imnului naţional şi un scurt ceremonial religios oficiat de episcopul Visarion al Tulcei, autorităţile au susţinut alocuţiuni în care au subliniat importanţa evenimentului de acum 161 de ani. Foto: (c) Luisiana Bigea / AGERPRES"Este de datoria noastră, a urmaşilor noştri, să celebrăm acest moment cu înaltă semnificaţie istorică pentru devenirea României de astăzi şi le mulţumesc tuturor tulcenilor care au ajuns azi aici şi care şi-au manifestat astfel aprecierea faţă de acest minunat moment istoria al neamului", a declarat administratorul public al judeţului, Vasile Strat.Discursurile autorităţilor au fost urmate de o horă a unirii şi de un program artistic oferit de CJ, Primăria municipiului şi Ansamblul Baladele Deltei, la care şi-au anunţat participarea Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Alexandru Pugna, grupul vocal "Drăguţa Siliştea" din Turcoaia şi ansamblurile "Doruleţul" şi "Baladele Deltei".În acelaşi timp, autorităţile locale au oferit tulcenilor 1.800 de porţii de fasole cu cârnaţi, vin fiert şi ceai. AGERPRES / (A, AS - autori: Marinela Brumar, Eugenia Paşca, Diana Dumitru, Dorin Ivan, Marius Avram, Nona Jalbă, Sorin Blada, Luisiana Bigea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)