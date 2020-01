Fiica unui viceprimar din Olt și-a pierdut viața într-un accident rutier: ”Dumnezeu să te ierte, dragă domnișoară!”

12:50

Atunci când locuiești la casă, într-o localitate în care nu există o rețea de gaze și automat posibilitatea de racordare, cea mai bună soluție de încălzire în timpul sezonului rece este un cazan sau o centrală termică pe lemne și cărbuni. Aceasta se datorează disponibilității combustibilului solid și eficienței unității, care are un minim de […] The post Veste bună pentru cei care stau la casă appeared first on Cancan.ro.