Premierul britanic Boris Johnson a semnat acordul cu privire la Brexit

17:20

Liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, este convins că PNL se va impune în alegerile parlamentare din acest an, indiferent dacă acestea vor fi anticipate sau la termen.El a declarat, vineri, la Iaşi, că "Parlamentul actual nu mai are nicio legătură cu opţiunile politice ale românilor de astăzi", iar din acest motiv PNL va face tot ce depinde de el pentru a ajunge la anticipate."PNL va câştiga alegerile parlamentare, indiferent când vor avea loc. Problema este că Parlamentul actual nu mai are nicio legătură cu opţiunile politice ale românilor de astăzi. Ele sunt rezultatul unor alegeri, din decembrie 2016, care au dat o componenţă, care este în totală contradicţie cu ceea ce vor românii astăzi. Se poate spune că acest Parlament ţine prizonieră întreaga societatea românească şi el nu poate fi suportul unui program de guvernare care să ducă la dezvoltarea României. De aia ne dorim alegeri anticipate, pentru a avea cu adevărat un guvern care să aibă un sprijin solid, omogen şi puternic în Parlament, pentru realizarea reformelor de care are nevoie România", a afirmat Orban. AGERPRES/(A - autor: Cristian Lupaşcu, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)