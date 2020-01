Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși suspectați de spionaj

16:50

Şase persoane au fost ucise cu focuri de armă în Rot am See, un mic oraş din sudul Germaniei, şi presupusul atacator fost arestat, potrivit unor surse citate de DPA. Poliţia din oraşul vecin Aalen a anunţat pe contul său de Twitter că „o amplă operaţiune a poliţiei” este în curs în Rot am See, […]