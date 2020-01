Câți bani cere Anda Adam ca să cânte la o nuntă

14:50

Este incredibil ce a pățit o tânără din Bacău după ce și-a comandat un telefon mobil de pe Internet. O tânără de 26 de ani din Bacău a procurat o copie după copia cărţii de identitate a unei femei din Bacău pe numele căreia a plasat comanda online, achiziţionând un telefon Samsung S6, în rate, […] The post Ce a pățit o tânără din Bacău după ce și-a comandat un telefon mobil de pe Internet appeared first on Cancan.ro.