Channing Tatum și Jessie J, împăcare surpinzătoare

Şase persoane au fost ucise vineri într-un atac armat la Rot am See, în sud-vestul Germaniei, scrie presa germană, iar poliţia anunţă "că se pare că" mai multe persoane au fost ucise, relatează Reuters, AFP şi The Associated Press. Atacul armat – al cărui presupus autor a fost arestat – a avut loc vineri în […]