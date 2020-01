Andreea Tonciu și Maria Ilioiu au scos artileria grea la Bravo ai stil! Bruneta i-a lansat rivalei sale o serie de înjurături la TV

18:00

Roxana Nemeș a plecat zilele trecut cu iubitul într-o vacanță de vis. Cei doi sunt foarte fericiți împreună și au arătat asta și pe rețelele de socializare. Roxana Nemeș și Călin Hagima au plecat împreună într-o vacanță din care nu puteau să lipsească soarele și plajele întinse, așa că destinația aleasă a fost Tulum. Aici […] The post Roxana Nemeș, vacanță de vis împreună cu iubitul. Ce destinație au ales cei doi appeared first on Cancan.ro.