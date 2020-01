SUA retrag o reglementare care a fi redus şi mai mult vânzările Huawei, în urma îngrijorării exprimate de Pentagon

08:30

Semifinalistă la US Open, anul trecut, pe o suprafaţă similară, Belinda Bencic a părăsit întrecerea de la Australian Open încă din turul 3, fiind învinsă fără net în cel mai scurt meci jucat în acest an la Melbourne. În plus, Donna Vekic a pierdut şi ea, sâmbătă, astfel încât, dacă va reuşi să treacă în optimi de Bertens sau CiCi Bellis, Simona Halep va înfrunta în sferturi o jucătoare din afara Top 30, având un culoar ofertant spre semifinale.