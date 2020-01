Baschet: Rezultate din NBA

08:30

Odată cu încheierea Anului chinezesc al Mistreţului de Pământ, pe 25 ianuarie 2020, potrivit calendarului chinezesc se celebrează trecerea în Noul An, 2020 fiind al Şobolanului Alb de Metal, care se încheie pe 11 februarie în anul următor. Acesta este al 4717-lea an chinezesc, potrivit www.chinesefortunecalendar.com/2020.În calendarul chinezesc, şobolanul este primul animal din cele 12 semne zodiacale chineze, celelalte fiind boul, tigrul, iepurele, dragonul, şarpele, calul, capra, maimuţa, cocoşul, câinele şi porcul, formând un ciclu de 12 ani. Fiecărui semn i se asociază, pe rând, şi unul dintre cele cinci elemente fundamentale ale universului - lemnul, focul, pământul, metalul, apa -, precum şi o culoare. Un tur complet al calendarului înseamnă cinci cicluri a câte 12 ani, adică 60 de ani. Ultimul an al Şobolanului (de Pământ) a fost în 2008.Chinezii cred că animalul care guvernează anul de naştere are o puternică influenţă asupra persoanei respective. Culoarea metalului din horoscopul chinezesc este legată de alb sau auriu. Prin urmare, 2020 este numit şi Anul Şobolanului Alb sau al Şobolanului de Aur, potrivit sursei mai sus menţionate.Noi oportunităţi se anunţă în acest an pentru găsirea partenerului ideal şi în a câştiga mai mulţi bani. 2020 va fi un an al succesului. Nu trebuie să se înţeleagă prin aceasta o bogăţie dobândită prin asumarea riscului, a jocului, pentru că nu trebuie să uităm că şobolanul este un oportunist, înclinat întotdeauna către speculă şi îi plac mult chilipirurile. Asociat cu metalul conferă putere, prosperitate şi noroc pentru aproape toate zodiile chinezeşti. Este un an favorabil pentru a începe un proiect dar şi pentru evoluţie. Anul Şobolanului ne va aduce energie creatoare, o energie care se poate manifesta prin desăvârşirea unui obiectiv foarte mult dorit. Oferă siguranţa că totul este posibil, că suntem creatorii propriilor noastre vieţi şi că da, avem puterea de a fi cea ce ne dorim, potrivit www.thechinesezodiac.org/horoscope-2020.Principala influenţă a elementului Metal ce însoţeşte semnul Şobolanului este raţiunea ce trebuie să stea la baza oricărei decizii. Combinat cu isteţimea caracteristică care îl determină să nu îşi asume riscuri inutile, Metalul devine cel mai stabil reprezentant al semnului Şobolanului dar, totodată şi cel mai cinic şi puternic. Elementul metalic creează apă, ceea ce înseamnă creşterea productivităţii şi a activităţii în industria metalelor, ce include pe cea producătoare de maşini şi utilaje, IT, industria de înaltă tehnologie, cea de produse cosmetice şi domeniul sănătăţii. Maturitatea, disciplina şi siguranţa sunt principalele repere ale semnului zodiacal. Conform zodiacului chinezesc, cei născuţi în anul Şobolanului sunt persoane disciplinate, fermecătoare şi foarte viclene, potrivit www.karmaweather.com.Din anul 1911, şi China foloseşte calendarul gregorian, dar tradiţiile se păstrează după datele calendarului chinezesc în toate comunităţile chinezeşti. La chinezi, Anul Nou, sărbătorit cu mare fast, se celebrează printr-o suită de sărbători.Festivităţile din China dedicate Anului Nou Chinezesc încep pe data de 24 ianuarie când se încheie vechiul an. Cina reuniunii, cea mai importantă masă a trecerii în Noul An, are loc în această zi. Cel mai important fel de mâncare este colţunaşul, dar pe masă se va afla şi multă brânza, un aliment preferat de şobolan. Pentru a atrage norocul în noaptea Anului Nou trebuie să ai o casă curată şi să o decorezi cu flori roşii, galbene sau portocalii, să porţi ceva nou şi de culoare roşie, să ai în buzunar sau în portofel 6 sau 9 monede aurii. Familia va rămâne până târziu şi va aştepta Anul Nou. Miezul nopţii este marcat de sute de focuri de artificii, potrivit site-ului www.chinesenewyear.net.Foarte importantă este "Sărbătoarea Primăverii" - o zi de mulţumire şi recunoştinţă pentru lucrurile bune primite în anul care s-a încheiat - care este marcată oficial pe data de 25 ianuarie 2020 şi care are o istorie de circa 4.000 de ani. În prima zi a Noului An, oamenii se îmbracă cu haine noi, în culoarea pe care a primit-o animalul ce guvernează anul, albul fiind ales pentru 2020, roşul, galbenul, însă, sunt culori nelipsite şi considerate aducătoare de noroc în anul care începe. Se vor purta în timpul petrecerii cele mai preţioase haine şi bijuterii, pentru că şobolanul este asociat cu opulenţa. Se fac vizite rudelor şi prietenilor sau se primesc invitaţi. Ei îşi adresează reciproc Xin Nian Hao ("La Mulţi Ani!"). După aceea, oaspeţii sunt invitaţi să servească bomboane, fructe şi ceai.Perioada de manifestări dedicate Anului Nou se încheie cu "Sărbătoarea Lampioanelor", pe 8 februarie 2020, şi cuprinde diverse activităţi şi tradiţii specifice pentru fiecare comunitate, care variază în funcţie de comunităţi, potrivit www.timeanddate.com/holidays/china/.Anii Şobolanului din secolul trecut sunt: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, iar în secolul XXI primul An Şobolanului a fost 2008. Printre nativii celebri se află Alan Turing, Nicolae Steinhardt, George Emil Palade, Gina Patrichi, Mario Vargas Llosa, Cornel Coman, Charles Aznavour, George Bush, Paul Everac, Lauren Bacall, Mihai Mereuţă, Raj Kapoor, Ozzy Osbourne, Gérard Depardieu, Ion Cristoiu, Radu Paraschivescu, Sarah Brightman, Jennifer Rush, Jean-Claude Van Damme, Andrei Duban, Ben Affleck, Horia Brenciu, Andreea Esca, Andreea Bălan, Shayne Ward, Tom Holland, Lili Reinhart etc.Potrivit calendarului chinez, Anul Nou începe la a doua Lună Nouă de după solstiţiul de iarnă. Începuturile acestei forme de măsurare a timpului datează din secolul 14 î. Hr, iar legenda îl desemnează ca inventator, în anul 2637 î. Hr, pe împăratul Huangdi. Calendarul se bazează pe observaţii astronomice exacte ale fazelor Lunii. Explicaţia folosirii denumirii unor animale pentru desemnarea anilor se află tot pe tărâmul legendei. Se spune că, înainte de a părăsi pământul, Buddha a invitat toate animalele pentru a-şi lua rămas bun de la acestea. Din nefericire, doar 12 şi-au făcut apariţia, iar în semn de recunoştinţă, Buddha a decis ca fiecare an să primească numele unui animal şi cei născuţi în cursul anului respectiv să moştenească câte ceva din particularităţile acelui necuvântător. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.thechinesezodiac.org