DIETA de la ore fixe. Secretul unui stil de viață sănătos

HOROSCOP DRAGOSTE 25 IANUARIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 25 IANUARIE 2020. Mercur si Marte au un mesaj de bine pentru noi la inceput de zi de weekend! Cele doua planete sunt in sextil, aspect astral benefic. Se intampla multe, sunt multe noutati pe rol si avem nevoie de o minte deschisa. Luna e in Varsator si a fost noua ieri, deci avem de pus in practica si in actiune planuri.