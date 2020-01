Vulpița a izbucnit în lacrimi la TV, după ce a aflat că soțul ei i-a făcut propuneri indecente Mihaelei, o brunetă voluptoasă

04:30

Spre dezamăgirea fanilor, acum o lună de zile Channing Tatum și Jessie J își anunțau despărțirea. Deși părea că totul între ei s-a terminat, imposibilul s-a întâmplat. Cei doi sunt din nou împreună. Dorința fanilor s-a îndeplinit, Channing și Jessie J au fost surprinși împreună în Los Angeles. Deși cei doi nu au confirmat încă […] The post Channing Tatum și Jessie J, împăcare surpinzătoare appeared first on Cancan.ro.