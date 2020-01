Trece Real Madrid și de campioana egalurilor? Cotă mărită la 45 pentru o victorie cu Valladolid

14:40

CSM București joacă astăzi, de la 17:00, în deplasare cu Ferenvcaros, în primul meci din faza grupelor principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 17:00 » CSM București - Ferencvaros Ferencvaros nu a bătut niciodată CSM București, în precedentele patru dispute. Vicecampioana României are nevoie de victorie mai mult ca niciodată. ...