Australia - Toţi cei patru pacienţi confirmaţi cu noul tip de coronavirus au trecut prin oraşul Wuhan

16:30

Comisarul european pentru sănătate Stella Kyriakides a convocat pentru luni o reuniune a reprezentanţilor din sănătate din Uniunea Europeană în vederea discutării opţiunilor de răspuns în faţa răspândirii unei tulpini noi şi mortale de coronavirus, informează sâmbătă agenţia DPA.''Suntem pregătiţi să acţionăm şi să ne intensificăm răspunsul dacă este nevoie'', a scris Kyriakides pe Twitter adăugând că Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) este ''în curs de actualizare a evaluării riscului''. I am in close contact with Member States, @WHO & @ECDC_EU. #ECDC is in the process of updating its risk assessment. This morning I discussed the situation with Ministers @agnesbuzyn & Milan Kujundžić @EU2020HR. We stand ready to act & step up our response if needed. #coronavirus - Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2020 AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor online: Ada Vîlceanu)