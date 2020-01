A ajuns virusul ucigaș în România? Ce s-a întâmplat, sâmbătă, pe aeroportul Henri Coandă

10:10

Andreea Tonciu și Maria Ilioiu au scos artileria grea la “Bravo ai stil! Celebrities”. Roșcata a comparat-o din nou cu celebra ciocănitoare din desenele animate și i-a cerut să-i ceară scuze publice, după ce a spus despre ea că a făcut sex cu unul dintre foștii concurenți de la “Insula Iubirii”. Excentrica brunetă s-a înfuriat […] The post Andreea Tonciu și Maria Ilioiu au scos artileria grea la Bravo ai stil! Bruneta i-a lansat rivalei sale o serie de înjurături la TV appeared first on Cancan.ro.