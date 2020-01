Câți bani avea în buzunare Nicolae Ceaușescu în momentul în care a fost prins la Târgoviște

10:30

Denise Iacobescu este considerată una dintre cele mai sexy bunici din showbizul românesc, alături de Anastasia Lazariuc, în vârstă acum de 66 de ani. Cunoscuta brunetă are trei nepoți: Maya, Dominic și Akim de care este tare mândră și cu care petrece destul de mult timp. Nu de puține ori băieții Antoniei au rămas în […]