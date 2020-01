Uluitoarea scrisoare a lui Gheorghe Dincă pentru familia Alexandrei Măceșanu: ”Vă rog să nu…” VIDEO

11:20

S-a dat alarma în Vâlcea, după ce a fost descoperit un colet suspect chiar în fața Prefecturii orașului. Mai mulți polițiști, dar și ofițeri SRI și ambulanțe au împânzit zona și urmează să facă verificări. Autoritățile i-au sfătuit pe localnici să evite locul. Colet suspect în fața Prefecturii din Vâlcea Un colet suspect a fost […] The post Alertă în Vâlcea! Un colet suspect, descoperit în fața prefecturii. Polițiștii, ofițerii SRI și ambulanțele au înconjurat zona appeared first on Cancan.ro.