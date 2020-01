Acasă la Tiffany: de ce se mută bogaţii deasupra unor magazin cunoscutee

10:00

Fostul head of tax la nivel global din cadrul uneia dintre cele mai mari firme de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer – Ulf Johannemann – a fost acuzat de fraudă într-o schemă care i-ar fi permis unui client să i se ramburseze taxe în valoare de 383 milioane de euro, sumă care nu a fost niciodată plătită în realitate, scrie Financial Times. Pe lângă Johannemann, mai sunt puşi sub acuzare în Frankfurt şase angajaţi ai fostei bănci Maple Bank, Freshfields fiind una dintre părţile implicate în...