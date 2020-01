SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 26 ianuarie

00:30

Benedicta Sánchez, în vârstă de 84 de ani, a fost recompensată cu premiul Goya pentru cea mai bună actriţă revelaţie pentru rolul său din filmul "Lo que arde", de Oliver Laxe, relatează EFE.La aceeaşi categorie erau nominalizate actriţele Carmen Arrufat, pentru "La inocencia", Pilar Gómez pentru "Adiós" şi Ainhoa Santamaría pentru rolul său din "Mientras dure la guerra".Benedicta Sánchez a dedicat premiul părinţilor care i-au îndrumat-o paşii, fiicei sale care a însoţit-o când s-a prezentat la casting şi regizorului Oliver Laxe şi echipei sale: "Am fost tratată pe platoul de filmare ca o prinţesă", a mărturisit ea.La sosirea sa pe covorul roşu, Sánchez a glumit pe seama vârstei sale: "Am 84 de ani, dar îmi place să spun că am 48".Născută la O Corgo, Lugo (noroeste), în 1935, Benedicta s-a dedicat mult timp fotografiei, însă până la lungmetrajul "Lo que arde" nu a mai jucat vreodată într-un film, la al cărui casting a ajuns întâmplător.Fiica sa a dus-o la catingul din Navia de Suarna (Lugo), unde căutau o femeie de 60 de ani care să joace rolul mamei unui piroman, care se întoarce acasă după ce iese din închisoare.