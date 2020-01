A murit după un cumplit accident rutier! Andreea Bălan tocmai a aflat vestea tristă

13:40

Ieri au avut loc semifinalele Campionatului European de handbal masculin. În urma acestora, Croația și Spania și-au asigurat "biletul" către marea finală! Primul meci al zilei de ieri a fost programat de la ora 19:00. Norvegia a întâlnit Croația în cadrul primei semifinale. Disputa din "Tele2 Arena" din Stockholm a fost una deosebit de spectaculoasa, […]