Explicația unui virusolog : carnea de șarpe nu este sursa coronavirusului

17:50

Alertă pe aeroportul din Otopeni! Un pasager al unei curse de linie care a sosit de la Tel Aviv a acuzat smptome asemănătoare bolii care a semănat teroare în China. Pasagerul ar fi de origine israeliană și, după aterizarea avionului companiei Ryanair, a anunțat că nu se simte bine. A fost preluat imediat de o […] The post A ajuns virusul ucigaș în România? Ce s-a întâmplat, sâmbătă, pe aeroportul Henri Coandă appeared first on Cancan.ro.