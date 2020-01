PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 27 IANUARIE - 2 FEBRUARIE

08:30

Actorul Paul Newman s-a născut la 26 ianuarie 1925, la Shaker Heights, Ohio, SUA. A urmat studii la "Shaker Heights School" iar apoi la Kenyon College, în Gambier, Ohio. Ulterior s-a înscris în Marina militară a SUA. A revenit la Kenyon College unde şi-a luat licenţa în ştiinţe economice (1949).A studiat actoria la Universitatea din Yale, New Haven, Connecticut. În 1953 îşi face debutul pe Broadway în piesa lui William Inge, "Picnic", potrivit CineMagia - www.cinemagia.ro. A avut mai multe roluri de figuraţie, episodice şi secundare în diverse seriale tv ("Suspense" 1949-1954, "The web" 1952-1953).Prin jocul său discret şi cerebral, prin umorul cu care şi-a abordat rolurile, a transformat filmele în care a jucat în evenimente cinematografice.Paul Newman a debutat în ''The Silver Chalice'' (1954) şi a reuşit să se impună cu cel de-al doilea rol din cariera sa, cel al lui Rocky Graziano în ''Somebody Up There Likes Me'' (1956). Au urmat: ''The Long, Hot Summer'' (1958), ''Cat on a Hot Tin Roof'' (1958) şi ''Sweet Bird of Youth'' (1962).Alături de Robert Redford, un alt mare actor şi idol al cinefililor din întreaga lume, Paul Newman a dat viaţă unuia dintre cele mai fermecătoare cupluri cinematografice, în ''Butch Cassidy şi Sundance Kid'' (1969). A mai evoluat în pelicule precum ''The Sting'' (1973), ''The Towering Inferno'' (1974), ''Slap Shot'' (1977), ''The Verdict'' (1982).În 1987, Paul Newman a fost distins cu Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în filmul ''The Color of Money'', regizat de Martin Scorsese, unde a apărut alături de Tom Cruise, potrivit imdb.com.Au urmat filme precum ''Mr. and Mrs. Bridge'' (1990), ''The Hudsucker Proxy'' (1994), ''Twilight'' (1998), ''Message in a Bottle'' (1999), ''Where the Money Is'' (2000), ''Road to Perdition'' (2002), ''Our Town'' (2003), ''Empire Falls'' (2005), ''Cars'' (2006), ''The Meerkats'' (2008). Sursa foto: Paul Newman Tribute / FacebookA fost actor, scenarist, militant pentru drepturi civice, pilot de automobile, om de afaceri, magnat al presei.Newman a lucrat, de-a lungul anilor, cu unii dintre cei mai importanţi regizori, printre care Alfred Hitchcock, John Huston, Robert Altman, Martin Scorsese şi fraţii Coen. Printre partenerii săi de scenă sau film s-au numărat Elizabeth Taylor, Lauren Bacall, Tom Cruise, Tom Hanks şi Robert Redford.S-a stins din viaţă la 26 septembrie 2008, la locuinţa sa din Westport, Connecticut. A fost căsătorit de două ori şi a avut şase copii. Sursa foto: Paul Newman Tribute / FacebookÎn 2017, un Rolex Daytona care a aparţinut actorului a fost adjudecat pentru suma record de 17,8 milioane de dolari, la New York, la un eveniment organizat de casa Phillips, un record mondial pentru un ceas de mână vândut la o licitaţie.Ceasul, conceput special pentru piloţii şi pasionaţii de curse automobilistice, îi fusese oferit actorului american în 1969 de către soţia sa, Joanne Woodward, într-o perioadă în care el filma pentru ''Winning'', o producţie cinematografică de James Goldstone în care vedeta a interpretat rolul unui pilot de curse auto.Ceasul a fost achiziţionat de un cumpărător anonim după 12 minute de licitare şi supralicitare prin intermediul telefonului. Legendarul actor a purtat zilnic acest Rolex Daytona până în 1984, lăudându-se în mod regulat cu precizia acestuia şi chiar pariind cu prietenii săi pe această temă sunând la serviciul ''ora exactă''.Ceasul, cu care actorul apare în nenumărate fotografii de epocă, a fost înlocuit cu un alt Daytona, pe care Newman l-a primit tot de la soţia sa. AGERPRES/ (Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Paul Newman Tribute / Facebook