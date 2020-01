ASTRA // Ioan Niculae, furios după ultima ofertă primită pentru Denis Alibec: „Nu e normal ce au făcut! Încalcă regulamentele”

09:50

Vicecampioana FCSB debutează în 2020 în Gruia, unde n-a mai câștigat de mai bine de 5 ani, iar CFR Cluj e practic imbatabilă acasă: are 25 de meciuri consecutive în Liga 1 fără eșec.Campionatul se reia vineri, cu un meci de play-off, U Craiova - Gaz Metan, dar prima etapă din acest an e dominată de derby-ul echipelor care se bat cu cele mai mari șanse la titlul de campioană, CFR vs FCSB. ...