Fetița de 13 ani însărcinată cu un băiețel de 10 ani povestește cum s-a întâmplat totul

23:50

Pe adresa pont@cancan.ro am primit filmul unei confruntări sângeroase cu final neaşteptat. Bodyguard-ul VIP-urilor a fost atacat cu macete şi cuţite de 16 indivizi mascaţi. Roger Bogdan s-a apărat ca un leu şi, alături de încă patru amici, i-a pus la pământ pe agresori. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toate […] The post Bodyguardul VIP-urilor, atacat cu macete și cuțite de 16 indivizi mascați appeared first on Cancan.ro.