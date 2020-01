''Klaus'' şi Netflix, marii câştigători ai galei Annie Awards 2020

Filmul animat "Klaus", produs de Netflix, a dominat categoriile dedicate lungmetrajelor la gala Annie Awards 2020, organizată sâmbătă seară la Los Angeles, în cadrul celui mai important eveniment cinematografic destinat producţiilor de animaţie, informează thewrap.com.Acest film, regizat de cineastul spaniol Sergio Pablos, a fost surprinzătorul câştigător al galei, obţinând şapte trofee dintre cele 13 puse în joc la categoriile dedicate lungmetrajelor animate, inclusiv premiul Annie pentru cel mai bun film de animaţie. Aceeaşi peliculă s-a mai impus la categoriile "cel mai bun regizor", "cea mai bună animaţie de personaje", "cel mai bun design de personaje", "cea mai bună scenografie", "cel mai bun storyboarding" şi "cel mai bun montaj".Deşi "Frozen II" (Disney) şi "Missing Link" (Laika) conduceau plutonul filmelor cu cele mai multe nominalizări primite - câte opt -, pelicula celebrului studio Disney a trebuit în final să se mulţumească cu doar două premii (pentru efecte animate şi interpretare vocală - pentru Josh Gad), iar "Missing Link" nu a câştigat niciun trofeu.Alte producţii nominalizate dar nepremiate la gala de sâmbătă seară au fost "How to Train Your Dragon: The Hidden World" (DreamWorks Animation) şi "Toy Story 4" (Pixar).Pe locul al doilea în topul celor mai premiate producţii de sâmbătă seară s-a aflat un alt film produs de Netflix, pelicula franceză "I Lost My Body", desemnată învingătoare la categoria "cel mai bun lungmetraj animat independent" şi care a mai fost recompensată pentru coloana sonoră şi scenariul său.Producţiile Netflix s-au descurcat excelent şi în categoriile TV, oferind astfel platformei de streaming americane statutul de mare favorit de care se bucura în trecut studioul DreamWorks, înainte ca grupul Disney să îşi retragă sprijinul în urmă cu doi ani faţă de această gală şi după ce organizatorii Annie Awards au modificat procedurile de votare."Avengers: Endgame" a câştigat un premiu pentru animaţie de personaje într-o producţie live-action. În domeniul categoriilor de televiziune, "Love, Death and Robots" (Netflix) a câştigat patru premii, iar "Disney Mickey Mouse" şi "Carmen Sandiego" au obţinut fiecare două trofee.În cei 18 ani care au trecut de când organizatorii galelor Oscar înmânează un premiu pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie, câştigătorul trofeului suprem de la Annie Awards a câştigat şi premiul Oscar de 13 ori, inclusiv în ultimii patru ani.Cea de-a 47-a ediţie a galei Annie Awards a avut loc sâmbătă seară în Royce Hall din campusul Universităţii California din Los Angeles (UCLA). AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: Annie Awards/Facebook.com

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres