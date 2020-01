HBO anunţă continuarea Game of Thrones. Când putem urmări „House of the Dragon“

Fanii Game of Thrones sunt în culmea fericirii. HBO a anunţat că, cel mai probabil, în 2022, vor putea urmări seria „House of the Dragon”, ce se va baza pe cartea ''Fire & Blood'' a aceluiaşi autor şi va spune povestea Casei Targaryen.

