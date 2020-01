Premierul Ludovic Orban participă la ceremoniile din Polonia dedicate împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau

05:40

Solista rap Lizzo a dat startul, duminică seară, celei de-a 62-a gale a premiilor Grammy, la Staples Center din Los Angeles, dedicând evenimentul starului baschetului american Kobe Bryant, a cărui moarte într-un accident de elicopter produsă duminică a umbrit cea mai importantă noapte a industriei muzicale americane, transmite Reuters."Această seară este pentru Kobe", a susţinut Lizzo care a interpretat apoi piesele "Cuz I Love You" (care dă titlul noului său album) şi "Truth Hurts"."Simţim cu toţii aceeaşi durere. Astăzi, Los Angeles-ul, America şi lumea întreagă au pierdut un erou şi ne-am întâlnit aici, cu inimile frânte, în chiar casa pe care Kobe Bryant a construit-o", a susţinut Alicia Keys, înainte de a interpreta o variantă foarte sentimentală a piesei "It's So Hard to Say Goodbye", acompaniată de formaţia soul Boys II Men.Lizzo, noua vedetă a muzicii rap şi R&B americane, considerată mare favorită la premii cu 8 nominalizări, şi-a confirmat statutul la trei categorii, printre care şi cea pentru cel mai bun album contemporan urban cu LP-ul "Cuz I Love You", precum şi la categoria interpretare solo pop cu hitul "Truth Hurts", categoria la care s-a impus în faţa unor artişti consacraţi precum Beyonce, Ariana Grande şi Taylor Swift.Adolescenta Billie Eilish, 18 ani, a câştigat unul dintre premiile de la cele 6 categorii la care a fost nominalizată, pentru albumul său pop "When We All Fall Asleep,Where Do We Go?", categorie la care a mai fost nominalizată şi Taylor Swift cu LP-ul "Lover", în timp ce fratele său mai mare, Finneas, a primit premiul la categoria producătorul anului.Billie Eilish, Lizzo şi rapperul Lil Nas X sunt principalii favoriţi la principalele categorii ale galei - album, înregistrare, piesa anului şi cel mai bun artist la debut - ce vor fi prezentate la sfârşitul galei ce durează aproximativ 3 ore şi jumătate.Lil Nas X şi solistul country Billy Ray Cyrus au primit premiul la categoria cel mai bun duo pop pentru colaborarea lor la piesa "Old Town Road", care a primit şi Grammy-ul la categoria cel mai bun videoclip.Piesa, care a rămas timp de 17 săptămâni în topul clasamentului Billboard anul trecut, va fi interpretată în cadrul galei de duminică de trupa coreeană de K-Pop BTS, care îşi fac debutul la gala Grammy.Rapperul Nipsey Hussle, 33 de ani, care a fost ucis anul trecut în cartierul său din Los Angeles, a câştigat postum un Grammy pentru cea mai bună interpretare rap cu piesa "Racks in the Middle".Blake Shelton şi logodnica sa Gwen Stefani au interpretat ţinându-se de mână duetul "Nobody But You". Pe scenă au mai urcat pentru a cânta Jonas Brothers, Tyler the Creator şi Boyz II Men.Câştigătorii premiilor Grammy sunt aleşi de membrii Academiei americane de arte şi ştiinţe ale înregistrării, instituţie implicată într-un scandal după plecarea noului său director general, Deborah Dugan, pe fondul unor acuzaţii de conflict de interese în procesul de nominalizare, acuzaţii respinse de Academie.AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor online: Daniela Juncu)