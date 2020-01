Alerte neconfirmate de coronavirus la Cluj, Timișoara, Constanța și București

18:40

Polițiștii din statul american Arizona au fot extrem de surprinși când au văzut că în mașina pe care au oprit-o se afla un schelet îmbrăcat. Șoferul era un bărbat în vârstă de 62 de ani și le-a oferit o explicație amuzantă. Bărbatul a încercat să îi calmeze repede pe polițiștii care se alarmaseră. A mărturisit […] The post Un șofer circula cu un schelet îmbrăcat în mașină. Care este motivul șocant pentru care făcea asta appeared first on Cancan.ro.