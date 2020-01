Biletul Zilei »Trei selecții din trei sporturi diferite pentru un strat lansat de săptămână!

21:10

Livia Szabo, mama fostei mai atlete Gabriela Szabo, a murit! În vârstă de 67 de ani, Livia Szabo s-a stins noaptea trecută, într-o clinică din București, unde era internată pentru tratamentul mai multor afecțiuni de care suferea. „Un om simplu, de o modestie rară și o bunătate infinită”, așa o caracterizează cei care au cunoscut-o […] The post A murit mama Gabrielei Szabo! Avea 67 de ani și era internată într-un spital din București appeared first on Cancan.ro.