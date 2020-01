VIDEO| Vulpița, dans spectaculos într-un club de manele

23:50

Brigitte și soțul ei au început anul 2020 în forță. Cei doi par mai hotărâți ca niciodată să dea lovitura în afaceri cu noul restaurant de tip fast-food, pe care l-au deschis în zona Fundeni din Capitală. Cu toate că lucrează cot la cot, Florin Pastramă și-a pus afacerea la ”adăpost” în eventualitatea unui divorț. […] The post Pastramă și-a pus afacerea la ”adăpost” în eventualitatea unui divorț! Avem dovada că Brigitte e doar angajată la shaormeria de pe Fundeni… appeared first on Cancan.ro.