Sibiu: Coronavirus - DSP recomandă scanner termic; aeroportul nu îl are şi nu ştie dacă îl va cumpăra

11:40

Decesul fostului star al NBA Kobe Bryant, duminică, într-un accident de elicopter, a bulversat lumea baschetului din Statele Unite şi din străinătate, cei mai mari sportivi aducând un omagiu celui care le-a fost adversar, mentor sau a fost inspiraţia lor pe parchet, relatează AFP."Inima mea este sfâşiată de durere. Ai fost o legendă şi un prieten. Odihneşte-te în pace Kobe Bryant şi gândurile mele se îndreaptă către soţia şi copiii săi", a transmis, pe Twitter, Tony Parker (San Antonio Spurs), care a jucat timp de 15 ani împotriva lui Bryant.Spaniolul Pau Gasol, care a câştigat două titluri NBA cu Kobe sub tricoul lui Lakers, s-a declarat "devastat". "Fratele meu... Nu pot să cred".Magic Johnson, unul dintre cei mai mari jucători din liga profesionistă nord-americană de baschet, l-a caracterizat pe Kobe Bryant "drept cel mai mare Laker din toate timpurile"."Nu am cuvinte să-mi exprim durerea", a scris, pe Twitter, Shaquille O'Neal, coechipierul şi cel mai mare rival al lui Bryant la Los Angeles la începutul anilor 2000. "Sunt bolnav!'', a adăugat el. There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1— SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020 Antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, s-a declarat şocat: "Este teribil, este o veste teribilă, care afectează toată lumea, pe noi toţi. Nu mai pot să spun nimic în plus"."Este o imensă tristeţe pentru lumea sportului şi pentru noi toţi, nu doar pentru fanii baschetului, ci pentru tot ce a făcut pentru acest sport", a reacţionat Neymar, starul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, care a adus un omagiu prietenului său cu o rugăciune şi un nr. 24 format cu degetele sale după un gol înscris duminică în meciul de campionat cu Lille. Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe... que Deus conforte o coração de sua família e amigos #ripkobebryant #24 pic.twitter.com/QPjIy7Fhou— Neymar Jr (@neymarjr) January 26, 2020 Un alt fotbalist, francezul Kylian Mbappe, a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în alb-negru unde se afla alături de Kobe, cu cuvintele: "RIP LEGEND". Vezi această postare pe Instagram RIP LEGEND ... O postare distribuită de Kylian Mbappé (@k.mbappe) pe Ian 26, 2020 la 2:14 PST Kobe Bryant era ca un "foc", şi-a reamintit starul golfului Tiger Woods, care şi-a început cariera profesionistă în acelaşi an cu Kobe. "El avea o imensă dorinţă să câştige şi reuşea mereu"."Nici nu ştiu de unde să încep. Am început să joc baschet graţie lui KOBE, urmărind finalele din 2010. Nu mai jucasem niciodată baschet până atunci, iar acele finale mi-au schimbat viaţa. Vroiam să fiu ca el. Sunt foarte trist! RIP LEGEND", a reacţionat Joel Embiid, starul camerunez al echipei Philadelphia 76ers, oraşul natal al lui Kobe."Sunt devastat. Cuvintele nu pot descrie ce simt. Este incredibil şi tragic", a comentat legenda lui Chicago Bulls, Scottie Pippen, care a dominat, alături de Michael Jordan, NBA-ul în anii '90 înainte de apariţia fenomenului Bryant.Tânărul jucător al echipei Atlanta Hawks, Trae Young, reprezentantul noii generaţii, care nu a jucat cu "Black Mamba", dar a crescut în admiraţia starului lui Lakers, a scris pe reţelele de socializare: "Toate lecţiile, toate sfaturile, toate cuvintele pe care mi le-ai spus, toate vor rămâne cu mine pentru totdeauna"."Ne vei lipsi frate. Odihneşte-te în pace", a declarat, la rândul său, starul fotbalului american Tom Brady, unul din cei mai mari sportivi din istoria sportului american.Toate meciurile din NBA disputate duminică au păstrat un moment de reculegere în amintirea lui Kobe Bryant.De asemenea, preşedintele Donald Trump a adresat un mesaj de condoleanţe, în timp ce vicepreşedintele democrat Joe Biden a adus şi el un omagiu fostului mare jucător.Fostul preşedinte american Barack Obama, cunoscut ca un mare iubitor al baschetului, a transmis un mesaj: "Kobe era o legendă pe parchet şi începea să devină la fel de puternic în ceea ce ar fi fost un al doilea act". Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.— Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020 Legenda muzicii rap Snoop Dogg, figură emblematică a oraşului Los Angeles şi un mare fan al echipei LA Lakers, a afirmat că este ''devastat".Kobe Bryant a decedat duminică dimineaţa într-un accident de elicopter, la Calabasas, în sudul Californiei.Kobe Bryant, în vârstă de 41 de ani, a evoluat timp de 20 de ani la echipa Los Angeles Lakers, cu care a câştigat cinci titluri de campion al NBA.Bryant este unul dintre cei şapte jucători care au marcat peste 30.000 de puncte în carieră în liga profesionistă nord-americană de baschet.