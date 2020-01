Finanțiștii de la Gorj, maziliți după dezvăluirile despre firmele familiei deputatului PNL Dan Vîlceanu. ”Firma verificată este a mamei mele”

13:10

HOROSCOP. Daca te intrebi cum sunt copiii nascuti in Anul Sobolanului, citeste in continuare. Vei afla mai multe informatii aici!Copiii nascuti in Anul Sobolanului sunt draguti, emotionali si observatori fini. Desi par timizi, sunt incantatori si pot aduce un farmec aparte anturajului cu care stau. Capteaza cu usurinta atentia, iar daca nu o fac aplica tot felul de tactici: plang, sunt posesivi, dominatori. Sunt capabili de orice pentru a reusi.