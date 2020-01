Nicușor Dan: Tribunalul București o obligă pe Gabriela Firea să facă public proiectul de amenajare al Parcului Cișmigiu

13:30

MInistrul Dezvoltării Regionale, Ion Ştefan a declarat, luni, la Parlament, unde are loc întâlnirea cu parlamentarii PNL, că procesul privind construirea de toalete pentru elevi va fi finalizat în acest an. „Când vorbim de toaletele din curtea şcolii într-adevăr suntem într-o direcţie corectă şi bună. Am avut discuţii cu Ministerul Educaţiei, cu doamna Raluca Turcan. […]