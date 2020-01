Bărbat din Brașov, arestat pentru că a omorât o femeie de 87 de ani! Suspectul a intrat în curtea femeii și…

09:00

Floribn Piersic împlinește, pe 27 ianuarie, vârsta de 84 de ani. Marele actor se poate mândri cu o carieră impresionantă. A jucat în foarte multe filme și a cucerit inimile multor femei. Însă din 2007, maestreul a renunțat la zbuciumul filmărilor și s-a retras pe scena teatrului. Florin Piersic joacă acum doar în spectacole speciale, […]