Imagini terifiante! Căruță spulberată de un autoturism! Miraculos cum au scăpat căruțașul și calul, deși au fost loviți în plin VIDEOruta spulberata

11:40

O intervenție de urgență se desfășoară, luni dimineață, în Dâmbovița pentru salvarea unei femei care a căzut într-o fântână. Incidentul s-a întâmplat în localitatea Vârfuri. Femeia, în vârstă de 44 de ani a căzut într-un puț adânc. (VEZI ȘI: UN BĂRBAT DIN IAȘI A TURNAT OTRAVĂ ÎN FÂNTÂNA SATULUI, PENTRU A-ȘI UCIDE SOȚIA) Un echipaj de […] The post Intervenție contracronometru în Dâmbovița, pentru salvarea unei femei care a căzut într-o fântână appeared first on Cancan.ro.