Constanţa: DJPC solicită împiedicarea comercializării produselor din China care intră în contact direct cu consumatorii

17:50

Marea şi surprinzătoarea câştigătoare a celei de-a 62-a ediţii a premiilor Grammy este adolescenta californiană Billie Eilish, care la doar 18 ani a reuşit să câştige, duminică seara, la Los Angeles, cinci premii Grammy, dintre care toate cele patru de la categoriile principale ale evenimentului - albumul anului, piesa anului, înregistrarea anului şi cel mai bun nou artist.Prezentăm în continuare lista câştigătorilor la principalele categorii de premii. Lista completă a laureaţilor celei de-a 62-a ediţii a premiilor Grammy poate fi accesată pe site-ul oficial al evenimentului.- Înregistrarea anului - "Bad Guy" - Billie Eilish- Albumul anului - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish- Cel mai bun nou artist - Billie Eilish- Cântecul anului - "Bad Guy" - Billie Eilish- Cea mai bună interpretare rap - "Higher" - DJ Khaled featuring Nipsey Hussle şi John Legend- Cel mai bun album rap - "Igor" - Tyler, The Creator- Best Comedy Album - "Sticks & Stones" - Dave Chappelle- Cel mai bună interpretare duet/formaţie country - "Speechless" - Dan + Shay- Cea mai bună interpretare pop solo - "Truth Hurts" - Lizzo- Cel mai bun album pop - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish- Cel mai bun album pop tradiţional - "Look Now" - Elvis Costello and The Imposters- Cea mai bună interpretare a unui grup/duo pop - "Old Town Road" - Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus- Cel mai bun album Americana - "Oklahoma" - Keb' Mo'- Cel mai bun album R&B - "Ventura" - Anderson .Paak- Cel mai bun album urban contemporan - "Cuz I Love You (Deluxe)" - Lizzo- Cea mai bună piesă R&B - "Say So" - PJ Morton featuring JoJo- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională - "Jerome" - Lizzo- Cea mai bună interpretare R&B - "Come Home" - Anderson .Paak featuring André 3000- Cel mai bun album de muzică alternativă - "Father of the Bride" - Vampire Weekend- Cel mai bun album rock - "Social Cues" - Cage the Elephant- Cea mai bună interpretare metal - "7empest" - Tool- Cea mai bună piesă rock - "This Land" - Gary Clark Jr.- Cea mai bună interpretare rock - "This Land" - Gary Clark Jr.- Cea mai bună interpretare rap - "Racks in the Middle" - Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch şi Hit-Boy- Cea mai bună piesă rap - "A Lot" - 21 Savage featuring J. Cole- Cel mai bun album pop latino - "El Disco" - Alejandro Sanz- Cel mai bun album country - "While I'm Livin'" - Tanya Tucker- Cea mai bună piesă country - "Bring My Flowers Now" - Tanya Tucker- Cea mai bună interpretare country solo - "Ride Me Back Home" - Willie Nelson- Cel mai bun album de jazz instrumental - "Finding Gabriel" - Brad Mehldau- Cel mai bun album instrumental contemporan - "Mettavolution" - Rodrigo y Gabriela- Cel mai bun album folk - "Patty Griffin" - Patty Griffin- Cel mai bun album New Age - "Wings" - Peter Kater- Film muzical - 'Homecoming' - Beyoncé- Videoclip - "Old Town Road" (Official Movie) - Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus- Best Spoken Word Album - "Becoming" - Michelle Obama.Cea de-a 62-a ediţie a premiilor Grammy a fost organizată duminică seară la Los Angeles.AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)