Barcelona negociază chiar acum transferul lui Rodrigo Moreno, înlocuitorul lui Luis Suarez

21:00

Mircea și Luana Rednic l-au dat în judecată pe Florin Prunea, acuzându-l de calomnie. Managerul general de la Dinamo dezvăluie suma cerută de reclamanți, un milion de euro. „Eu consider că Mircea Rednic e dinamovist, cum și eu am crescut aici și am jucat vreo 200 de meciuri. Toți suntem dinamoviști. Că eu nu ajut clubul cu bani, e adevărat. Nu sunt la fel de bogat ca Rednic. Oricum nu e etic ca un antrenor să dea bani la club. ...