Un copil cu comorbidităţi, care avea şi gripă, a murit la Spitalul "Grigore Alexandrescu"

20:50

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a avut o întâlnire oficială cu preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, germanul Thomas Bach, luni, la sediul CIO de la Lausanne, la care au participat preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, şi Octavian Morariu, membru CIO pentru România, potrivit site-ului MTS.Întâlnirea a avut drept scop stabilirea unui parteneriat activ cu CIO, parteneriat care, printr-un dialog şi o pregătire permanentă, beneficiind de expertiza reprezentanţilor CIO, să ajute România în organizarea unei competiţii olimpice majore în viitor, se arat în comunicat.S-au purtat discuţii şi cu Jacqueline Barrett, director adjunct în Departamentul Jocuri Olimpice/Viitoare oraşe gazdă ale competiţiilor, şi cu James MacLeod, directorul Solidarităţii Olimpice şi al relaţiilor CIO - Comitetele Naţionale Olimpice, în cadrul cărora s-a vorbit despre modul de lucru care va exista pe viitor între CIO şi ţările care doresc să organizeze mari evenimente, cu privire la evaluarea oraşelor gazdă.''Au fost discuţii extrem de aplicate şi de utile legate de intenţiile noastre de a organiza competiţii majore pe viitor şi când spun asta, mă gândesc la următorii 5-10 ani. Mă bucur că am găsit o susţinere şi o deschidere atât de mare din partea oficialilor Comitetului Internaţional Olimpic. Am stabilit un parteneriat care pune accent pe o formă de dialog şi pregătire continue, în ideea de a cere sfaturi şi a primi consultanţă din partea lor, este un nou mod de lucru între CIO şi ţările care doresc să organizeze mari evenimente. Noua filosofie a CIO, cu cele două etape, una de dialog continuu şi una de dialog ţintit, este de mare ajutor pentru noi pentru că, fiind parte din acest dialog, putem identifica obiectivele cele mai potrivite pentru noi'', a spus Stroe.''Ne-am exprimat dorinţa de a fi luaţi în considerare pentru organizarea evenimentelor majore, dar abordarea este flexibilă, pot fi şi evenimente co-organizate cu alte ţări. Este un proces pe care l-am început astăzi, iar pregătirea trebuie să fie permanentă, pentru că dincolo de dialog şi consultanţă, înseamnă totodată investiţii în infrastructura sportivă. Depinde de noi să ştim clar ce ne propunem, pentru că CIO ne va asista în pregătiri, trebuie să asumăm lucruri, nu se mai poate merge la întâmplare sau doar cu anunţuri de intenţie goale de conţinut. În jurul acestor ţinte îndrăzneţe cred că putem pune reperele unei strategii globale pentru sportul românesc pe termen mediu. Acest master-plan poate rămâne coloana vertebrală pentru sportul românesc, indiferent de schimbările politice'', a subliniat ministrul.''Am discutat şi de lupta antidoping, unde, prin ce am început să facem, la nivelul Grupului de lucru interministerial, suntem în trendul general de luptă pentru integritate în sport. Domnul Bach ne-a felicitat pentru atitudinea pe care am arătat-o ca Guvern în lupta antidoping şi ne-a încurajat să continuăm, pentru a deveni un etalon în acest domeniu. Foarte important pentru CIO, iar noi ne aliniem la aceste principii generale de interes, este preocuparea pentru sustenabilitate, atât la nivelul carierei sportivilor, dar şi pentru pregătirea infrastructurii sportive pe termen lung. Mai mult, CIO ne-a cerut sprijinul şi susţinerea pentru a implementa modelul european al sportului, acel model în care să promovăm toate sporturile, un model bazat pe valori, pe principii, care să fie în beneficiul tuturor'', a concluzionat Ionuţ Stroe.Mihai Covaliu a notat că preşedintele CIO a fost încântat de atitudinea pozitivă a României: ''Am avut astăzi la sediul CIO întâlniri excelente din mai multe motive. În primul rând, au fost pe mai multe niveluri, au fost lămuritoare, însă surpriza deosebit de plăcută a fost atitudinea domnului ministru Stroe vizavi de noua abordare CIO în ceea ce priveşte principalele lor preocupări la nivel global: noua viziune pentru atribuirea jocurilor, antidopingul, rolul sportului în societate şi modelul european al sportului şi, nu în ultimul rând, colaborarea între comitetele naţionale olimpice şi guvernele lor. Ca impresie generală, preşedintele CIO a fost deosebit de încântat să observe atitudinea pozitivă a României, iar eu am fost la fel de încântat să văd că am fost percepuţi la acest nivel ca o echipă, lucru pentru care îi mulţumesc domnului ministru Stroe şi, nu în ultimul rând, domnului Octavian Morariu, membrul CIO din partea României''.România a organizat în 2013 la Braşov, Festivalul Olimpic al Tineretului European, care a reunit la start 890 de sportivi din 45 de ţări.COSR şi MTS au anunţat pe 4 aprilie, în mod oficial, intenţia României de a organiza ediţia de iarnă a Jocurilor Olimpice de Tineret din 2024. Ţara noastră a candidat, fără succes, şi pentru JOT de iarnă 2020, însă competiţia polisportivă a fost găzduită de Lausanne în cele din urmă.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: mts.ro