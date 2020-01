Alertă în ţară: 25 de români se întorc din China, focarul gripei. Măsuri speciale pe aeroport

00:40

CALENDAR ORTODOX 28 IANUARIE. Sfantul Efrem Sirul, supranumit “Harpa Duhului”, s-a nascut in jurul anului 306, in Nisibis, in Siria. In ciuda persecutiilor lui Diocletian, si in ciuda faptului ca in Nisibis isi aveau salas o multime de religii pagane, Sfantul Efrem a crescut intr-o atmosfera crestina autentica.