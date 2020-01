ASCPD: CCR, sesizată de Avocatul Poporului faţă de dispoziţiile legale care au permis accesul partidelor la listele suplimentare

09:50

Filmările la "The Batman", noul lungmetraj cu supereroi care îl are ca protagonist pe Robert Pattinson, au început luni, cu cineastul Matt Reeves la cârma proiectului, relatează EFE."Ziua unu, 'The Batman''', a scris regizorul pe Twitter având drept fundal clacheta de filmare. Reeves l-a menţionat în mesaj şi pe australianul Greig Fraser, recompensat cu un Oscar pentru colaborarea sa la filmul "Lion" (2016), drept regizor de imagine al viitoarei producţii.Pattinson îl va interpreta pe Batman în noul film, preluând astfel ştafeta de alţi actori care au jucat rolul celebrului om-liliac, precum Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney sau Val Kilmer.Distribuţia viitorului "The Batman" include şi un rol important pentru Zoe Kravitz, care o va interpreta pe Catwoman şi care le va urma astfel unor vedete ca Michelle Pfeiffer ("Batman Returns", 1992), Halle Berry ("Catwoman", 2004) sau Anne Hathaway ("The Dark Knight Rises").Alături de Pattinson şi de Kravitz în "The Batman" îi vom regăsi pe actorii Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, John Turturro şi Jeffrey Wright.Proiectul la cârma căruia se află Matt Reeves, a cărui filmografie include titluri precum "Cloverfield" (2008), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) şi "War for the Planet of the Apes" (2017), a avut o perioadă lungă de gestaţie.Iniţial, "The Batman" trebuia să-l aibă ca protagonist pe Ben Affleck, care l-a interpretat pe justiţiarul din Gotham în "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Suicide Squad" (ambele din 2016), şi "Justice League" (2017).Affleck urma şi să realizeze filmul, însă în 2017 a renunţat atât la regie cât şi la Batman, personaj de care s-a despărţit definitiv în ianuarie anul trecut.Se prevede ca "The Batman" să ajungă în cinematografe în iunie 2021.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Adrian Dădârlat)