USR: Pensiile speciale ar trebui desfiinţate; cele pentru militari şi magistraţi, plafonate

A fost unul dintre cei mai buni marcatori din istoria lui Los Angeles Lakers şi unul dintre cei mai spectaculoşi jucători din campionatul nord-american de baschet.Kobe Bryant s-a născut la 23 august 1978, în Philadelphia, Pennsylvania. Plăcerea pentru baschet a moştenit-o de la tatăl său, jucător profesionist la Philadelphia 76ers, care a jucat şi în liga italiană de baschet.A cochetat cu pasiunea pentru fotbal, crezând că va urma o carieră în acest sport, echipele preferate ale copilăriei sale fiind AC Milan şi FC Barcelona, respectiv jucătorii Frank Rijkaard şi Ronaldinho.Întoarcerea familiei din Italia a reprezentat debutul relaţiei sale speciale cu baschetul, unde a avut posibilitatea să joace în diferite zone ale mai multor echipe din cadrul Institutului Lower Merion din Ardmore. Talentul şi determinarea l-au impus rapid drept unul dintre cei mai importanţi jucători de baschet din istoria Institutului, reuşind să devină cel mai bun marcator cu 2.883 puncte, depăşind jucători talentaţi precum Wilt Chamberlain şi Carlin Warley. A fost remarcat de presa nord-americană, USA Today şi Parade Magazine oferindu-i, în 1996, Premiul Naismith Prep Player pentru cel mai bun jucător de baschet din campionatul liceelor.A trecut direct în campionatul profesionist nord-american (NBA), în 1996, la Charlotte Hornets, pentru ca imediat să ajungă la Los Angeles Lakers. Plecarea lui Vlade Divac a însemnat şi venirea lui Shaquille O'Neal în echipa din oraşul îngerilor, astfel se năştea o dinastie care avea să domine pentru câţiva ani competiţia nord-americană, potrivit https://www.sportingnews.com. Cei doi se adăugau grupului formidabil din care mai făceau parte Nick Van Exel, Eddie Jones, Cedric Ceballos, Rick Fox şi Elden Campbell, potrivit https://www.nba.com.Foto: (c) RHONA WISE / EPA La 3 noiembrie 1996, a debutat în tricoul lui Lakers într-un meci împotriva celor de la Minnesota Timberwolves, adunând şase minute pe teren, fără vreun punct marcat, o recuperare şi un blocaj. Chiar dacă debutul său nu a scos în evidenţă ceva special, în acel prim sezon pentru Lakers Kobe Bryant a reuşit o medie de 7,6 puncte pe meci, 1,3 pase decisive şi 1,9 recuperări, conform https://www.nba.com. Consecvenţa şi determinarea sa din acel prim sezon aveau să anunţe apariţia unuia dintre cei mai prolifici jucători pentru Lakers.Cifrele sale au magnetizat rapid interesul mediei de specialitate asupra calităţilor sale, reuşind ca în cel de-al doilea sezon pentru Lakers să fie comparat cu Michael Jordan. Într-un meci care i-a opus pe cei doi, Bryant a reuşit 33 de puncte cu doar trei mai puţin decât ''Air'' Jordan, fiind denumit de presă Michael Jordan II, referinţă cu care nu s-a simţit confortabil, potrivit https://history-biography.com.Foto: (c) JOHN G. MABANGLO/EPAConcurenţa sa permanentă cu O'Neal a reuşit să aducă trei titluri consecutive pentru Lakers (2000, 2001 şi 2002), până la plecarea lui Shaq la Miami Heat în 2005.A fost cel mai tânăr jucător din istorie care a reuşit 10.000 de puncte în 193 de zile. A fost, de asemenea, primul jucător de baschet, după 41 de ani, care a reuşit 45 de puncte în patru meciuri consecutive în sezonul 2005-2006.Foto: (c) LARRY W. SMITH/EPA La 22 ianuarie 2006, într-un meci împotriva celor de la Toronto Raptors, a reuşit al doilea cel mai mare număr de puncte marcate într-un meci, respectiv 81 de puncte. În acel sezon, a reuşit o medie de 35,4 puncte, al optulea cel mai mare punctaj din istoria NBA, conform https://www.sportingnews.com.A făcut un duo redutabil în sezonul următor cu spaniolul Pau Gasol, fiind eficienţi la construcţie şi letali la finalizare, ceea ce avea să anunţe o nouă dominaţie a celor de la Lakers.În 2008, a pierdut finala NBA cu Boston Celtics, coordonată de Doc Rivers. Sub comanda marelui antrenor Phil Jackson cei de la Lakers au reuşit două titluri consecutive în 2009 şi în 2010, în ambele finale Bryant fiind desemnat cel mai valoros jucător.Foto: (c) LARRY W. SMITH/EPAA continuat să se numere printre cei mai constanţi jucători din NBA până în 2013 când a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile. Recuperarea l-a ajutat să revină sub panou, însă accidentările la genunchi şi la umăr au continuat să-i afecteze prestaţia în următoarele două sezoane, dată fiind situaţia sa fizică s-a retras din activitatea sportivă la finalul sezonului 2015-2016.La 1 februarie 2010, îl depăşise pe Jerry West şi devenise cel mai bun marcator din istoria lui L.A. Lakers. A reuşit să conducă topul marcatorilor pentru Lakers până în 2020 cu cele 33.643 puncte reuşite în tricoul echipei.Foto: (c) KERIM OKTEN/EPA A fost cel mai valoros jucător din NBA în 2008, de patru ori cel mai valoros jucător al întrecerii All Star Game (2002, 2007, 2009, 2011), de două ori cel mai bun marcator din NBA (2006, 2007), de unsprezece ori a fost selectat în prima echipă a NBA (2002-2004, 2006-2013), la doar un an de la debutul său în NBA a fost desemnat campion al competiţiei de aruncare la coş de sus, iar de două ori a fost medaliat cu aur alături de echipa olimpică a Statelor Unite la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 şi de la Londra din 2012, conform http://www.lakersuniverse.com.Foto: (c) LARRY W. SMITH/EPACifrele sale sunt impresionante pentru orice jucător din NBA: 33.643 puncte reuşite, 7.047 de recuperări şi 6.306 pase decisive, conform Basketball-Reference.com.Tricourile 8 şi 24 au fost retrase de Lakers pentru a omagia astfel contribuţia extraordinară a lui Bryant în cele douăzeci de sezoane petrecute în echipamentul echipei sale.Foto: (c) Li Ying / Xinhua A fost recompensat, în 2018, cu Oscarul pentru scurtmetrajul ''Dear Basketball''.Foto: (c) ADAM S DAVIS / EPA În 26 ianuarie 2020, presa internaţională anunţă producerea unui teribil accident de elicopter în sudul statului California. Toţi cei nouă aflaţi la bordul aparatului şi-au pierdut viaţa. Printre aceştia se afla fostul mare jucător al echipei L.A. Lakers, Kobe Bryant.La doar 41 de ani, unul dintre cei mai mari jucători ai baschetului nord-american a trecut în nefiinţă în mod tragic. Sportivi, celebrităţi şi iubitori ai acestui spectaculos sport din întreaga lume au invadat internetul şi reţelele de socializare cu mesaje în memoria celui care a fost Kobe Bryant.Foto: (c) DAVID SWANSON / EPASpaniolul Pau Gasol, care a câştigat două titluri NBA cu Bryant în tricoul lui Lakers, s-a declarat "devastat", conform AFP. "Fratele meu... Nu pot să cred".Foto: (c) ROLEX DELA PENA / EPA''Eroii vin şi pleacă, dar legendele rămân pentru totdeauna'', potrivit peliculei de scurtmetraj ''Dear Basketball''. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Anda Badea)