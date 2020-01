Maria Cârneci, în lacrimi la TV: ”A murit lucid, privindu-ne pe mine și nora mea”

11:30

Începând din 27 ianuarie 2020, postul TV Look Plus difuzează un jurnal de știri sportive! Știrile Look vor fi prezentate de Raluca Moș de luni până vineri, de la ora 18:00. Știrile Look își propun să extindă Universul competițiilor transmise de Look Plus și Look Sport, să ofere telespectatorilor toate informațiile, momentele și poveștile care […]