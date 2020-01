Aflat în război cu Vlăduța Lupău, Armin Nicoară a făcut un anunț despre el și iubita sa! Cât de HOT este Claudia Puican în costum de baie

11:20

Unul dintre bogătații din Capitală a fost jefuit de o grupare de hoți profesioniști, veniți în România din Republica Moldova. Potrivit anchetatorilor, tâlharii au acționat la pont și au reușit să plece cu o pradă destul de mare: bijuterii și ceasuri foarte scumpe. Prejudiciul adus se ridică la 300.000 de euro.