BenefitOnline, afaceri de 55 de milioane de lei în 2019

15:20

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, marţi, structura bugetului pentru anul acesta. Cea mai mare sumă, de peste 500 de milioane de euro merge la „Fluidizarea traficului” şi la „Combaterea poluării”, în timp ce pentru Catedrala Mânturii nu se alocă bani în acest an. „Pentru capitolul „Culte” am alocat anul acesta o sumă mică în comparaţie cu anii anteriori, din cauza restricţiilor bugetare, 10,4 milioane de lei, adică aproximativ două milioane de euro. Am discutat cu Patria...