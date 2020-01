Vremea se schimbă radical! Meteorologii anunță ploi și ninsori. Prognoza pe două săptămâni

12:10

O femeie din Suceava a avut parte de o surpriză total neplăcută, a fost lăsată și fără bani și cu o mașină pe care nu o poate folosi. Liliana Văcariu și-a dorit o mașină așa că a mers în târgul auto de la Cumpărătura, de unde a achiziționat un Seat Ibiza pentru care a plătit […] The post Coșmarul trăit de o femeie din Suceava după ce și-a cumpărat o mașină second-hand adusă din Germania! Ce a aflat despre acest Seat Ibiza întrece orice imaginație appeared first on Cancan.ro.