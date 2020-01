Director de şcoală despre proiectul pilot „O masă caldă pentru elevi”: A fost gândit propagandistic / Care este explicaţia

17:30

„Modalitatea în care s-a votat eliminarea pensiilor speciale lasă nişte semne de îndoială asupra eficienţei acestui demers. Ştie toată societatea din România că acest proiect în care PSD şi PNL s-au întrecut în a-şi aduce acuze cine le-a creat şi cine le-a susţinut are probleme de constituţionalitate. Am încercat să prezentăm nişte amendamente care ar fi eliminat în foarte mare măsură aceste probleme. Nici măcar nu ni s-a permis prezentarea acestor amendamente sub un artificiu de procedură, că n...